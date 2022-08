VIDEO - Vicenza-Milan 1-6, gli highlights del match

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan di mister Stefano Pioli ha concluso il pre-campionato con una vittoria. I rossoneri, infatti, hanno espugnato il Romeo Menti per 6-1: in gol, per i rossoneri, Leao, Messias, Rebic (doppietta), aut. Dalmonte e Tomori. Ecco, di seguito, gli highlights pubblicati dai profili social del club di via Aldo Rossi: