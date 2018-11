Vierchowod: "Col 3-5-2 la squadra è più compatta rispetto al 3-4-3, sorgono problemi se i giocatori non sono adatti"

Pietro Vierchowod, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato della scelta del modulo rossonero in vista della sfida contro la Lazio, sottolineando che la rosa sta pagando alcune scelte sbagliate di due estati fa: "Qualsiasi modulo può essere una soluzione, dipende se hai giocatori adatti. In emergenza ci può stare il 3-4-3, ma il problema sorge col passare del tempo se i giocatori non sono adatti. Col 3-5-2 la squadra è più coperta e compatta in mezzo al campo rispetto al 3-4-3. L'anno scorso il Milan ha speso 220 milioni di euro sul mercato, ma li ha spesi male".