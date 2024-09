Vieri: "Il Milan è lì lì anche se non ha iniziato benissimo"

Christian Vieri, raggiunto dai microfoni di SportMediaset a margine di un evento organizzato dalla Lega Serie A all'università IULM di Milano, ha commentato le prime giornate del campionato appena iniziato: "Sto aspettando Lukaku, sono due settimane che si sta allenando a Napoli, non è andato in nazionale e Conte lo sta spappolando. Mi aspetto un gol a settimana".

Lautaro?

"È un campione, lui e Lautaro sono la coppia più forte del campionato. Faranno tanti gol, si divertono a giocare insieme, sono campioni".

La corsa allo scudetto?

"La Juventus si è rinforzata, il Napoli sta facendo una buona squadra, il Milan è lì lì anche se non ha iniziato benissimo. Però secondo me la rosa della Juventus è la più forte del campionato".

Ti aspettavi questo impatto di Thiago Motta?

"Sì, perché a Bologna, nei primi sei mesi, li ha salvati e il secondo anno ha mantenuto comunque un bel gioco, li ha portati in Champions. Non se lo aspettavo nessuno: in un anno e mezzo l'hanno preso per salvare il Bologna e poi è andato in Champions League. La Juventus l'ha preso: ci vuole tempo, lui vuole giocare bene a calcio e vuole comandare il gioco, per fare questo ci vuole un po' di tempo e un po' di pazienza. Però è un allenatore molto bravo, molto in gamba".