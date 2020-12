Vieri: "Il Milan è un bellissimo gruppo. Pioli ha grandissimi meriti"

Intervenuto sul suo canale Twitch, Christian Vieri ha parlato del Milan: "C'è un grande gruppo. Sono uniti e si divertono e stanno bene insieme. Quando ci sono infortuni, entrano le riserve e fanno la loro parte. Sono l'uno contento per l'altro e in questo ha grandi meriti Pioli. Hanno una striscia di risultati utili incredibile. Fino all'ultimo minuto non mollano. Anche senza Zlatan, gli attaccanti stanno avendo un ottimo rendimento"