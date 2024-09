Vieri: "Il Milan ha vinto, quindi Fonseca rimane tutto l'anno? Siamo alla quinta ed era già in discussione, ma è possibile?"

Così l’ex attaccante Christian Vieri dagli studi di DAZN al termine del derby meneghino vinto 2-1 dal Milan sul campo dell’Inter: “Faccio io una domanda, il Milan ha vinto e Fonseca quindi rimane tutto l’anno? Tutto a posto? Siamo alla quinta ed era già in discussione, ma è possibile? Possibile mandare via un allenatore dopo un mese? E se rimane, per quanto tempo? Bisogna forse dare tempo a un allenatore nuovo di lavorare...”.