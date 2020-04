Vieri, la sua top 11: presenti tantissimi rossoneri tra cui Maldini

Nel corso di una diretta Instagram sul suo profilo Bobo Vieri, ex attaccante italiano con un breve trascorso al Milan, ha svelato la sua top 11 in carriera. Questa la formazione: Buffon tra i pali, difesa composta da Cafu, Nesta, Maldini e Serginho, a centrocampo Veron e Pirlo, poi in attacco Totti, Ronaldo e Baggio alle spalle proprio di Vieri. Formazione forse un po’ offensiva, ma di qualità indiscussa.