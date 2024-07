Vieri: "Prenderei il Lukaku visto con Conte, ha esperienza e ha giocato in grandi club"

Ha parlato così Christian Vieri, ex attaccante anche del Milan nella stagione 2005-2006, che ha voluto commentare il il mercato dei rossoneri commentando il dualismo tra Zirkzee e Lukaku. Queste le sue considerazioni riprese anche da SportMediaset a margine dell'evento di presentazione del nuovo logo della Serie A.

Nella sua squadra prenderebbe più Lukaku o Zirkzee: "Non prendo il Lukaku della Roma e di questi Europei. Al massimo prendo il Lukaku di quando era con Conte... Quello di quest'anno no. Vedendolo, fisicamente fa fatica: è alto e muscoloso, deve portare in giro tanto peso. Lui più si allena e meglio sta, comunque prenderei sempre uno come lui che ha esperienza e ha giocato in grande squadre. Se sta bene è sempre da prendere".