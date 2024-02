Vieri su Leao: "Dai giocatori di qualità ci si aspetta alti e bassi"

Bobo Vieri è stato intervistato questa mattina su Sportweek. L'ex attaccante di Serie A e della Nazionale, che ha avuto una parentesi anche tra le fila del Milan, ha parlato di varie tematiche e si è soffermato anche sul momento del club rossonero. In particolare Bobo Vieri ha espresso il suo parere su Stefano Pioli, che vede il suo futuro milanista incerto, e su Rafael Leao, che sta faticando a trovare la via del gol in questa stagione.

Le parole di Bobo Vieri su Rafael Leao: "Ha 24 anni ed è ancora giovane. Dai giocatori di qualità ci si aspetta alti e bassi. All’Inter avevo Recoba. Quando vedo Leao, mi chiedo ‘cosa farà adesso?’ Una domanda che non fai con tutti, solo con Theo e Leao"