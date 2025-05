Vietato il merchandising fuori da San Siro: scatta la protesta di oltre 60 ambulanti

Non solo calcio oggi a San Siro: in occasione dell’ultima partita di Serie A tra Milan e Monza, fuori dallo stadio si terrà una protesta da parte di oltre 60 ambulanti. Gli operatori contestano le nuove regole proposte da M-I Stadio, la società che gestisce il Meazza per conto di Milan e Inter.

Al centro della protesta c’è la scadenza, il prossimo 30 luglio, dell’accordo tra ambulanti e società, che sembra intenzionata a non rinnovarlo alle stesse condizioni. In particolare, la nuova proposta escluderebbe la possibilità di vendere merchandising, colpendo duramente le attività storiche.

Giacomo Errico, presidente di Apeca (associazione ambulanti di Confcommercio), ha ricordato come gli operatori siano presenti dal 1962 e promette battaglia, come nel 1989, quando si arrivò persino a bloccare gli ingressi dello stadio per difendere il diritto a lavorare.