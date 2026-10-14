Vigilia di Salisburgo-Milan: allenamento mattutino per i rossoneri poi partenza per l’Austria

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Il programma di Milan e Salisburgo alla vigilia del match di Europa League di domani

Domani alle 18.45 alla Red Bull Arena si affronteranno Salisburgo e Milan nel match valido per la seconda giornata di Europa League. I rossoneri sono reduci dalla sconfitta casalinga contro il Benfica mentre gli ospiti hanno battuto in trasferta il Levski Sofia per 1-0. Questo il programma di oggi, giorno della vigilia della sfida, delle due squadre.

MILAN

L’allenamento del Milan si svolgerà alle ore 11.15 presso il centro sportivo di Milanello, con i primi 15 minuti aperti ai media. L’ingresso sarà consentito a partire dalle ore 11.00. La conferenza stampa pre-partita di mister Ruben Amorim, accompagnato da un giocatore, si terrà invece alle ore 18.30 presso la Sala Stampa della Red Bull Arena.

RB SALISBURGO

L’allenamento del RB Salisburgo si svolgerà alle ore 11.00 presso il centro sportivo del club (RB Salzburg Training Center), con i primi 15 minuti aperti ai media. La conferenza stampa pre-partita è invece in programma alle ore 13.30 presso la Red Bull Arena.