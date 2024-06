Villar: "Fonseca al Milan bel colpo. Valorizza le punte e i centrocampisti"

vedi letture

Gonzalo Villar, ex centrocampista ai tempi della Roma di Paulo Fonseca, si è così espresso a La Gazzetta dello Sport sul tecnico portoghese, ormai prossimo a diventare il nuovo allenatore del Milan:

Ora è un passo dal Milan. Una scelta giusta?

“Assolutamente sì. Un bel colpo. Sono molto legato all’Italia, guardo diverse partite e posso dire che Fonseca, con un potenziale simile, riuscirà a distinguersi ancora. Del resto, con lui giocavamo bene”.

Qual è la sua caratteristica migliore?

“Valorizzare le punte. Con lui i centravanti hanno sempre segnato. Penso a Dzeko e a Mayoral, ma anche a David nel Lilla”.

E poi ci sono anche i centrocampisti come lei, giusto?

“Mi ha sempre dato fiducia. Ricordo ancora la prima telefonata. Con la Roma era tutto fatto, ma i piani alti volevano lasciarmi in prestito all’Elche, in Serie B spagnola. Il mister mi disse che all’inizio non mi conosceva, ma che dopo aver visto una dozzina di partite aveva pensato di tenermi. ‘Ambientati e poi ti faccio giocare’. Ha mantenuto la parola”.

Al Milan chi potrebbe beneficarne di più?

“Dico Leao e i centrocampisti, Reijnders e Bennacer su tutti”.