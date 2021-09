Vince il Liverpool, ma il Milan tiene botta: prova di carattere ad Anfield

Il Milan perde la prima in Champions, ma esce a testa alta da Anfield. Il Liverpool vince meritatamente per 3-2, ma non ha avuto vita facile, nonostante un dominio territoriale evidente. I Reds hanno mostrato la loro superiorità tecnica, ma i rossoneri hanno messo in campo il cuore, spaventando - e non poco! - la squadra di Klopp con quell’uno-due a fine primo tempo che aveva fatto sognare il popolo milanista. È andata così, ma il Milan esce bene da questa prima serata di gala.