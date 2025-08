Vinicius cita Cristiano Ronaldo, Ronaldo, Ronaldinho e Neymar tra i suoi idoli

Vinicius Junior, tra le stelle del Real Madrid, si è così espresso a GQ su alcuni aspetti della sua vita, calcistica e non solo: "(I miei genitori, ndr) Sono la mia più grande ispirazione. Hanno lavorato duramente per darmi le opportunità che ho oggi. La loro dedizione, il loro amore e i loro sacrifici sono ciò che mi spinge ad andare avanti ogni giorno. Tutto ciò che faccio è per renderli orgogliosi".

Cristiano Ronaldo mi ha ispirato per il suo incredibile impegno e dedizione; non smette mai di lottare per essere il migliore. LeBron James per le stesse ragioni, ma anche per ciò che ha fatto per la sua comunità, dimostrando che la grandezza va oltre la prestazione sportiva. E naturalmente le leggende brasiliane come Ronaldo, Ronaldinho e Neymar, che rappresentano molto per il popolo brasiliano e per il calcio del nostro Paese. Hanno mostrato al mondo il talento e la gioia che portiamo nel gioco.

Sicuramente trascorrere del tempo di qualità con la famiglia o con gli amici mi dà la pace di cui ho bisogno per concentrarmi. Stare semplicemente con le persone che mi conoscono meglio, che mi mantengono con i piedi per terra, mi aiuta a liberare la mente e a ricaricare le energie. Non dobbiamo nemmeno parlare di calcio, si tratta più che altro di ridere, rilassarsi e sentire quell’amore e quel sostegno. Questo è ciò che mi aiuta a entrare in campo per una grande partita sentendomi tranquillo, sicuro e pronto a dare tutto".