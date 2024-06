Viscidi sull'U23: "La seconda squadra rappresenta sicuramente un ponte efficace fra il settore giovanile e gli adulti"

vedi letture

Nel pre partita dell'ultima amichevole della Nazionale di Luciano Spalletti prima della partenza per EURO2024, il Coordinatore delle Nazionali Giovanili Maurizio Viscidi è intervenuto ai microfoni di Sportitalia compiendo un commento sul giovane bomber del Milan Francesco Camarda, protagonista qualche giorno fa nella finale dell'Europeo U17 con una doppietta che ha permesso agli azzurri di vincere il loro primo storico titolo continentale. Queste le sue dichiarazioni.

"E' un ragazzo del 2008, addirittura sotto età, maturo, sia caratterialmente che fisicamente, che vive per il gol ma adesso ha anche imparato a giocare con la squadra e per il compagno per mettersi nelle condizioni vicendevoli di fare bene. Ma non è l'unico talento. Davanti vicino a lui c'è Liberali e c'è anche Mosconi, che sono attaccanti che hanno fatto la differenza in una squadra che comunque è sempre riuscita a portare la palla in modo pulito a loro".

Quanto il progetto U23 può essere importante per la crescita di questi ragazzi

"Dal mio punto di vista, esclusivamente tecnico e non politico, è un tassello importante perché dalla Primavera alla prima squadra, soprattutto in Serie A, il salto è eccessivo. Molte volte il giovane viene dato in prestito a società di riferimento, di categorie inferiore che magari giocano un calcio diverso e che non hanno tutta la motivazione a completare la crescita del giovane. Per questo motivo la seconda squadra rappresenta sicuramente un ponte efficace fra il settore giovanile e gli adulti".