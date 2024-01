Visite mediche per Popovic: il serbo finisce al Napoli ma prima passerà da Frosinone

Matija Popovic si avvicina sempre di più al Napoli. Dopo una lunga telenovela che ha visto il talento serbo sbarcare in Italia e sembrare vicinissimo a firmare con il Milan, il giovane 2006 ha cominciato negli scorsi minuti le visite mediche a Villa Stuart per firmare poi il suo contratto con il Napoli, come riporta Sky. Popovic, svincolato dal primo gennaio dopo l'avventura al Partizan Belgrado, club in cui è cresciuto, si prepara allo sbarco in Italia, alla corte del Napoli di Aurelio De Laurentiis. Ma solo dalla prossima stagione.

Popovic infatti resterà a Napoli solo per il tempo di firmare il contratto. Il calciatore, che può ricoprire tutti i ruoli del reparto offensivo, verrà subito girato in prestito al Frosinone, dove rimarrà fino a fine campionato, provando a ritagliarsi spazio in Serie A e ambientandosi prima del passaggio al Napoli. Il 18enne è arrivato pochi minuti fa nella clinica romana, accompagnato dall'agente Ismet Dizdarevic e dall'avvocato Bruno Di Napoli, che lo accompagneranno anche più tardi al momento della firma sul contratto fino al 2029 con il Napoli.