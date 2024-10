Visnadi: "Fonseca deve escludere Abraham e Tomori solo se pensa che ci sia qualcuno meglio di loro, non per punirli"

Il giornalista Gianni Visnadi, sul proprio profilo di X, ha pubblicato questo pensiero sul Milan e su Paulo Fonseca: "Fonseca deve escludere Abraham e Tomori, solo se pensa che ci sia qualcuno meglio di loro, non per punirli. Non è con le punizioni che si ottiene il rispetto della squadra e quanto già accaduto dovrebbe servirgli da lezione (per chi non capisce, non è un post contro Fonseca)".

Si riporta di seguito il programma dell'ottava giornata di Serie A:

19/10/2024 Sabato 15.00 COMO-PARMA DAZN

19/10/2024 Sabato 15.00 GENOA-BOLOGNA DAZN

19/10/2024 Sabato 18.00 MILAN-UDINESE DAZN

19/10/2024 Sabato 20.45 JUVENTUS-LAZIO DAZN/SKY

20/10/2024 Domenica 12.30 EMPOLI-NAPOLI DAZN

20/10/2024 Domenica 15.00 LECCE-FIORENTINA DAZN

20/10/2024 Domenica 15.00 VENEZIA-ATALANTA DAZN

20/10/2024 Domenica 18.00 CAGLIARI-TORINO DAZN/SKY

20/10/2024 Domenica 20.45 ROMA-INTER DAZN

21/10/2024 Lunedì 20.45 HELLAS VERONA-MONZA DAZN/SKY