Vitali su De Ketelaere: "Molte volte si parla di acquisti sbagliati: la maglia del Milan è evidente che sia estremamente pesante"

Gianni Vitali, agente di Marash Kumbulla, ha rilasciato un'intervista esclusiva a TuttoMercatoWeb.com:

Per De Ketelaere la maglia del Milan era un macigno? Si cominciano a vedere le sue qualità.

"Molte volte si parla di acquisti sbagliati, ma può succedere che un giocatore non renda perché soffre la pressione. La maglia del Milan è evidente che sia estremamente pesante, magari non era pronto per sobbarcarsi quelle pressioni. All'Atalanta si può esaltare, ha fatto la scelta giusta e non è scontato. Spesso si commettono degli errori nelle scelte, mentre lui insieme al suo entourage ha fatto le cose fatte bene, facendo vedere che non è privo di qualità".