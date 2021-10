Viviani: "Milan e Napoli le squadre più piacevoli da vedere. Su Leao..."

Fabio Viviani, ex calciatore rossonero, ha parlato così della lotta Milan-Napoli per lo scudetto: "Dal punto di vista dello spettatore me lo auguro, sono le due squadre più piacevoli da vedere. Da una parte c'è un attaccante spaventoso, ma il Napoli non è OShimen. Il Milan, invece, è la squadra più avanti di tutti. Mi piacerebbe che continuassero il testa a testa, poi si vedrà a maggio..."

Su Leao: "Per Leao credo che l'Italia, e Pioli, stiano facendo benissimo. Credo sia un giocatore di talento. E' ancora giovane, forse con qualche fronzolo, ma forse deve diventare più efficace se vuole fare qualche gol in più".