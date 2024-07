Vocalelli sul Milan: "Si può puntare su Lukaku: bomber di professione"

Nelle ultime ore due vecchie volpi dell'attacco sono state accostate al Milan. Una è Romelu Lukaku, centravanti di proprietà del Chelsea e con diverse stagioni di esperienza in Serie A con Inter e Roma. L'altra è Alvaro Morata che ha giocato in due parentesi distinte con la maglia della Juventus e oggi è il capitano della nazionale spagnola, nonchè il centravanti dell'Atletico Madrid. Entrambi sono visti più come occasioni e piani B rispetto a quello principale, Joshua Zirkzee. Ad ogni modo oggi Alessandro Vocalelli ha parlato di tutti e due sulle colonne della Gazzetta dello Sport.

Il giudizio di Vocalelli su Romelu Lukaku in orbita Milan: "Si può puntare su Lukaku, che pure ha un anno di meno (rispetto a Morata, ndr) e rappresenta il bomber di professione, con i suoi alti e bassi - certo - però con referenze indiscutibili da goleador. Ma se Lukaku - per la legittima scelta del club di voler patrimonializzare o per i costi eccessivi per un ultratrentenne - non è considerato il profilo ideale, allora è indispensabile immaginare e immaginarsi un futuro diverso".