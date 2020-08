Voci insistenti su Torreira, ma al Milan sarebbe solo alternativo a Bennacer

Nelle ultime ore, tramite fitti rumours provenienti dall'Inghilterra, il nome di Torreira è tornato prepotentemente di moda in casa rossonera. L'uruguaiano era stato accostato più volte al Milan già la scorsa estate, ma poi il Diavolo optò per Bennacer, profilo più economico ma dimostratosi di altissimo livello. L'ex Sampdoria potrebbe spostarsi a condizioni favorevoli, come un prestito con diritto di riscatto, ma in rossonero sarebbe principalmente un'alternativa di Bennacer e viceversa. Decisamente improbabile che i due possano giocare insieme in un centrocampo a due, a meno che Stefano Pioli non cambi l'assetto tattico passando ad una mediana a tre. L'arrivo di Torreira rinforzerebbe certamente il reparto nel suo complesso, ma insieme a lui servirebbe un altro giocatore che possa sostituirsi a Kessie.