Volpati: “Il Verona contro il Milan venderà cara la pelle"

Come si legge oggi su "L'Arena", in vista di Milan-Verona, ai microfoni della trasmissione radiofonica "Cheariatira" è intervenuto l'ex giocatore gialloblù Domenico Volpati. "Juric è un allenatore intelligente - ha esordito l'indimenticato protagonista dello scudetto dell'85 - e anche in emergenza non cambia mai il modo di stare in campo. Sono contento di vedere tanti italiani nella squadra gialloblù - ha concluso - domenica contro il Milan il Verona venderà cara la pelle".