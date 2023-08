Vranck nel mirino della Fiorentina. Ma il PSV è pronto a chiudere per il belga

vedi letture

Aster Vranckx si avvicina al PSV Eindhoven. Lo riporta Footmercato che spiega come il club olandese sia vicino a trovare l'accordo col Wolfsburg sulla base di 12 milioni di euro. Il belga sarebbe anche nel mirino della Fiorentina, ma il club viola sembra essersi mosso in ritardo.

Sole 10 presenze col Milan nella passata stagione, il belga non è stato riscattato dai rossoneri e ha fatto ritorno in Germania. Con la cessione di Felix Nmecha al Borussia Dortmund sembravano esserci spiragli per una sua permanenza e in merito Marcel Schafer, amministratore sport del club, aveva dichiarato nelle scorse settimane: "Parliamo di un giocatore molto buono che avrà la possibilità di mostrare le sue qualità e convincere l'allenatore".