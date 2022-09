MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Vranckx e Adli sono pronti per giocare? Ecco la risposta di Stefano Pioli, tecnico del Milan, in conferenza stampa: "Abbiamo seguito tutti i nostri giocatori in nazionali, soprattutto i nuovi per conoscerli ancora di più. Sono pronti, sono giocatori con potenzialità, si giocano il posto con altri grandi giocatori".