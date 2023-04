Vranckx non gioca? Pioli spiega: "Non è sufficiente che faccia bene, per convincermi deve fare meglio"

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Milan, mister Stefano Pioli ha parlato della situazione di Vranckx e degli altri giocatori che vedono meno il campo: "Vale per tutti: sta crescendo, è un giovane sicuramente forte. Poi devo fare delle scelte. In mezzo al campo siamo in tanti, è un giocatore che sta facendo bene in tutti gli allenamenti così come i suoi compagni.

I giocatori che non giocano non è sufficiente che facciano bene, devono fare meglio per convincere l'allenatore a cambiare la formazione perché l'allenatore vuole vincere le partite. Faccio la formazione per vincere le partite. Aster sta facendo di tutto per farmi cambiare idea così come stanno facendo di tutto tanti altri suoi compagni".