W. Bianchi a MN: "Calabria è cresciuto tanto, Romagnoli adesso è diventato impeccabile"

Walter Bianchi, ex rossonero, ha parlato a MilanNews.it di Calabria e Romagnoli: "Calabria è un giovane interessante, che è cresciuto tantissimo. Se non ci fosse stato l'infortunio di Conti, forse, non avrebbe avuto nemmeno l'occasione di mettersi in mostra. Sta prendendo coraggio, ha personalità. E' un giovane che abbiamo avuto nelle nazionali giovanili. Ne parlo volentieri, perchè, anche se è un giovane che non ho mai avuto il piacere di allenare, perchè ero solo un assistente, sai che ragazzo è. Insieme a Romagnoli stesso, che è cresciuto molto. Romagnoli adesso è diventato impeccabile. E' stato pagato per quello che oggi è, un anno e mezzo fa non era così. Conoscendolo, capivo che ci voleva del tempo, però non era aiutato da questi continui cambi nello staff tecnico. Grazie a Gattuso e alla società, ora, ha trovato la sua dimensione".