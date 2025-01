Walker: "Orgoglioso di firmare per il Milan, club che seguo da quando ero bambino. Un onore farne parte"

Kyle Walker è un nuovo giocatore del Milan: il club rossonero ha ufficializzato in serata l'accordo con il Manchester City in prestito con diritto di riscatto. Il terzino inglese si è subito presentato sui social ai suoi nuovi tifosi: "Sono felice e orgoglioso di firmare per il Milan! Un club con una storia così ricca, che seguo da quando ero bambino. È un onore farne parte e non vedo l'ora di indossare la maglia rossonera e cominciare. Non vedo l'ora di iniziare questo nuovo capitolo della mia carriera e di iniziare questo viaggio con la mia famiglia in Italia. Grazie a Mark Rankine, il viaggio continua. Infine, un enorme grazie a tutti coloro che mi hanno sostenuto in questo percorso, sia dentro che fuori dal campo. A presto! Forza Milan".

Ciao @acmilan



I’m delighted and proud to sign for AC Milan! A club with such rich history, one I’ve followed since I was a kid. It’s an honour to join and I can’t wait to pull on the Rossoneri shirt and get started.



I’m very much looking forward to this new chapter in my… pic.twitter.com/F8d2UjngIG