Walker saluta i tifosi: "Non vedo l'ora di scendere in campo a San Siro"

Kyle Walker ha firmato con il Milan! L'inglese arriva dal City in prestito con diritto di riscatto e indosserà la maglia numero 32. Il terzino ha salutato i tifosi anche con un audio sul canale Whatsapp ufficiale del club: "Ciao Rossoneri, sono Kyle Walker! Voglio dirvi che non vedo l’ora di scendere in campo e di essere a San Siro con la speranza di arrivare a grandi risultati".