Walker sul futuro: "Rimango al Milan? Sì, sì, forse"

Tra i giocatori del Milan che per questioni di contratto hanno un futuro ancora incerto, c'è anche il terzino inglese Kyle Walker, arrivato nel mercato di gennaio dal Manchester City in prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni. Il suo arrivo era stato salutato con grandissimo entusiasmo da tutti i tifosi rossoneri e lo stesso giocatore fin dall'inizio si era dimostrato molto volenteroso di mettersi in gioco. Dopo un inizio positivo, i problemi fisici e il rendimento scadente generale della squadra lo hanno fatto uscire dalle gerarchie.

Oggi il futuro di Kyle Walker è ancora tutto da scrivere, l'unica certezza è che, come confermato da Pep Guardiola, non sarà al Mondiale per Club con il Manchester City. Neanche lo stesso calciatore pare avere le idee molto chiare. Il sito di Gianluca Di Marzio oggi riporta di una brevissima intervista fatta a Walker dai colleghi di Sky Sport Formula Uno nel pre gara del Gran Premio di Barcellona. Alla domanda sull'eventuale permanenza al Milan, Walker ha risposto così: "Sì, sì, forse".