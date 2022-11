Warnock (Sky Uk): "Il Milan non fa paura: preferirei non giocare contro il Napoli"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

L'ex difensore inglese Stephen Warnock, ora commentatore negli studi di Sky UK, ha giudicato così il sorteggio di Champions League che ha accoppiato Milan e Tottenham in vista degli ottavi di finale che si giocheranno fra tre mesi: "Per gli Spurs, non guardo il Milan e non lo temo. So che sono campioni di Serie A, ma non credo che li si possa temere. Preferirei non giocare contro il Napoli".