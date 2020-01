Wegerup: "Ibra non deve perdere la pazienza con i suoi compagni, deve essere un leader tranquillo"

Jennifer Wegerup, giornalista Svedese, ha parlato di Ibrahimovic ai microfoni di Milan TV: "La cosa importante che penso è che lui non deve perdere la pazienza, perché in Nazionale, dove era di un livello diverso dagli altri, qualche volta si arrabbiava con gli altri e metteva anche un po' di paura. Ora deve essere questo leader tranquillo. Io credo sia pronto, anche perché gli è mancato il Milan e un calcio di alto livello. Ha avuto delle critiche e delle polemiche, come avete visto con la statua in Svezia, quindi lui prova anche nostalgia in questo senso".