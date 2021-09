Wenger spiega il suo progetto: "Giochiamo i Mondiali ogni due anni"

Arsene Wenger, direttore dello sviluppo del calcio della FIFA, ha in mente diverse cose per modernizzare le competizioni delle Nazionali. L’ex allenatore dell’Arsenal, infatti, intende riformare il calendario internazionale per offrire al pubblico un Mondiale ogni due anni e un torneo confederale (Europeo, Coppa America, Coppa d'Africa ecc.) ogni due anni. Di ciò, ne ha parlato all'Équipe, dicendo: "La grande novità, inizialmente, è solo quella di raggruppare le partite di qualificazione in due finestre internazionali, a ottobre e marzo, per aiutare i club e avere meno problemi da risolvere per le Nazionali. L'idea è quella di ridurre il numero delle gare di qualificazione, raggrupparle e, a fine stagione, proporre un Mondiale e un campionato di Confederazione ogni due anni".