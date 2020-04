Whoscored - Calhanoglu il giocatore con la seconda peggior media tiri/reti in Europa

Whoscored, sito specializzato nelle statistiche legate al mondo del calcio, ha analizzatola media tra tiri effettuati e gol segnati. Nei top 5 campionati europei, i primi 6 giocatori con la peggior media militano tutti in Serie A con Calhanoglu, centreocampista del Milan, che ricopre la seconda posizione con 68 conclusioni a fronte di soli tre gol segnati.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Of the 129 players to have 50+ shots this season across Europe's top five leagues, the six with the worst conversion rate all play in Serie A<br><br>Alberto - 71 shots / 4 goals<br>Calhanoglu - 68 / 3 <br>Kurtic - 51 / 2 <br>Fabian - 52 / 2 <br>Zielinski - 56 / 2 <br>Mandragora - 54 / 0 😱 <a href="https://t.co/YfcqtLjKPe">pic.twitter.com/YfcqtLjKPe</a></p>— WhoScored.com (@WhoScored) <a href="https://twitter.com/WhoScored/status/1250424387162918912?ref_src=twsrc%5Etfw">April 15, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>