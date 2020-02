Whoscored - Donnarumma nel team di gennaio

Nella speciale top 11 mensile di Whoscored, portale specializzato in dati e statistiche, figura il nome di Gianluigi Donnarumma. Nella formazione tipo del mese di gennaio, il portierone stabiese si è guadagnato la titolarità grazie ad una media voto di 7.45. In questa formazione tipo, estesa ai 5 maggiori campionati europei, vede tra gli altri calciatori come Ronaldo, Ilicic, Van Djik e Neymar.