Whoscored - Theo e Tomori nella top 11 dell'ultimo weekend di Serie A

Whoscored, sito specializzato nelle statistiche legate al mondo dello sport, ha pubblicato la top 11 di Serie A della settimana. Nella formazione sono presenti due rossoneri, protagonisti della vittoria con la Juventus. I giocatori del Milan che figurano nell'undici scelto sono Theo e Tomori.

Two #ACMilan players make the @WhoScored Serie A Team of the Week!



@fikayotomori_

@TheoHernandez



