Wilbacher: "Le condizioni di Ibra sono ottimali come sempre, torna per giocare"

Thomas Wilbacher, giornalista svedese di Expressen, è intervenuto a Radio Sportiva e ha parlato di Ibrahimovic: "Condizioni fisiche di Ibrahimovic? Sono ottimali, come sempre. Lui è Zlatan Ibrahimovic anche come professionista. Torna per giocare e dare un'impronta facendo vedere a tutti che può fare tanti gol, non l'avrebbe mai fatto solo per immagine. E' molto carico".