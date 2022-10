Xavi Simons: "Al Barça lavoravamo solo con la palla, col PSG tanta palestra"

MilanNews.it

Xavi Simons ha impiegato pochissimo tempo per adattarsi alla realtà olandese. Il rendimento del talento classe 2003 è davvero eccezionale: in 19 presenze ha messo a referto 10 reti e 4 assist, diventando il trascinatore del PSV Eindhoven insieme a Gakpo. Dopo la vittoria con l'Arsenal, il fantasista ha rilasciato alcune dichiarazioni interessanti sul suo passato: "Al Barça non lavoravo mai in palestra, si lavora solo con la palla. Quando sono andato al PSG, ho scoperto che era importante lavorare in palestra, perché durante le partite bisogna difendersi dai contrasti. Il campionato francese è molto fisico, ci sono differenze"