Yerry Mina torna su Milan-Fiorentina: "Avremmo dovuto fare di più"

Il centrale difensivo colombiano ex Barcellona e Everton, Yerry Mina, da questa stagione in forza alla Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Fiorentina-Genk, match valevole per la penultima giornata di Conference League del girone F. Il difensore colombiano, assente nella sconfitta di san Siro contro il Milan, vittorioso grazie alla rete di Theo Hernandez su un calcio di rigore conquistato nel primo tempo, ha parlato così del match perso contro i rossoneri di mister Stefano Pioli.

Le parole del difensore viola: "Siamo una buona squadra ma sbagliamo ancora tanto, contro il Milan avremmo dovuto fare di più per ciò che abbiamo costruito, non abbiamo fatto male ma quando si perde bisogna solo lavorare. In questo momento pensiamo a fare bene le prossime partite, contro le big giochiamo bene ma facciamo fatica a fare i punti che ci meritiamo, adesso pensiamo al futuro".