YouGov, rilevazioni dei brand dei top club in USA e Cina: Milan in forte crescita

YouGov, società specializzata in ricerche di mercato che riguardano lo sport a livello internazionale, ha condotto uno studio sulla popolarità dei vari brand calcistici in Italia, USA e Cina. A riportarlo è Calcio&Finanza.

Dallo studio, che si basa su diversi fattori (Impressione su giocatore e allenatori, percezione della gestione, cultura del tifo, tradizione, qualità del gioco e successo del club) si evince che le squadre ambasciatrici del nostro campionato in campo internazionale sono quattro: Milan, Juventus, Inter e Roma.

In Italia è la Juventus a dominare seppur l'indice dei bianconeri sia in calo. Il Milan invece si piazze in seconda posizione scalando la classifica grazie all'entusiasmante periodo di forma che dura ormai da un anno. Inter in terza posizione, Roma al decimo posto.

All'estero è sempre il Milan a farla da padrone: i rossoneri sono il marchio italiano più forte sia in Cina che negli Stati Uniti. Nel paese asiatico addirittura il brand presentava un index maggiore rispetto all'Italia. Nel mercato statunintense il Milan è all'ottavo posto, dietro a squadre come United, Real Madrid, Barcellona, Liverpool e Manchester City.