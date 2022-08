Youth League, Milan Primavera: girone di ferro con Chelsea e Salisburgo

MilanNews.it

Anche il Milan Primavera - così come la prima squadra in Champions - dovrà affrontare Chelsea, Salisburgo e Dinamo Zagabria in Youth League. Se per i ragazzi di Pioli il girone è abbordabile, per i canterani di Abate invece sarà tutt'altro che facile dato che i rossoneri affronteranno due dei settori giovanili più forti ed una squadra di tutto rispetto come quella croata.