Yunus Musah è l'ottavo giocatore più prezioso della rosa del Milan

Non sarà un inamovibile della formazione di Paulo Fonseca, ma Yunus Musah è uno che si fa rispettare, dentro e fuori dal campo. Con dedizione, silenzio e lavoro, infatti, l'americano si è conquistato la fiducia dell'allenatore portoghese, che nel momento in cui ha qualche carenza pensa subito all'ex Valencia per andare a tappare qualsiasi buco.

Nel corso della stagione, poi, Musah si è dimostrato essere anche piuttosto duttile e valido in posizioni che non dovrebbero competergli, come ad esempio quello di ala destra al posto di Chukwueze o Pulisic. Come detto, comunque, il classe 2002 si fa rispettare anche fuori dal campo, visto che per valore di mercato è l'ottavo giocatore più prezioso presente all'interno della rosa del Milan.

LA TOP 10 DEI GIOCATORI PIÙ PREZIOSI DEL MILAN

1. Rafael Leao: 75 milioni di euro

2. Christian Pulisic: 50 milioni di euro

3. Theo Hernandez: 50 milioni di euro

4. Tijjani Reijnders: 50 milioni di euro

5. Mike Maignan: 35 milioni di euro

6. Youssoug Fofana: 30 milioni di euro

7. Fikayo Tomori: 22 milioni di euro

8. Yunus Musah: 22 milioni di euro

9. Ruben Loftus-Cheek: 20 milioni di euro

10. Matteo Gabbia: 20 milioni di euro