Zaccardo: "Quest'anno il gruppo di conosce di più, tutti stanno facendo il loro"

Cristian Zaccardo, ex difensore rossonero, è intervenuto negli studi di Milan TV ed ha detto la sua sulla squadra rossonera: "Il gruppo si conosce di più ed è migliore rispetto all’anno scorso. Bisogna dare merito anche a chi non sta giocando, viste le defezioni che ci sono state nel corso della stagione. I risultati comunque sono sempre i positivi, tutti stanno facendo il loro. Quest'anno c’è più fiducia e speranza per essere primi anche a fine campionato".