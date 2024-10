Zaccardo sottolinea quale fu il dettaglio fondamentale del Mondiale 2006

vedi letture

L'ex difensore del Milan e della Nazionale italiana campione del mondo nel 2006, Cristian Zaccardo, ha parlato in esclusiva a TMW direttamente dalla Padel Pro Am Cup a Viareggio. Questo il suo aneddoto sul gruppo che vinse il mondiale in Germania:

Quale fu il segreto di quel gruppo?

"Un insieme di cose. C'era qualità, c'erano tanti top player. Io ho avuto la fortuna di essere accanto a loro. Poi era un gruppo di uomini veri e quindi è stato più semplice. Poi ci vuole sempre un pizzico di fortuna. Abbiamo visto la Nazionale che purtroppo per due volte non si è qualificata ma poi ha vinto l'Europeo, vuol dire che nel calcio anche se sei forte non sempre vinci. Quello che abbiamo fatto noi rimarrà per sempre. Quando sei bambino si ha il sogno di vincere il Mondiale. Io l'ho raggiunto ed è un'emozione che non morirà mai".