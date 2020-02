Zaccheroni: "Derby, l'Inter ha più possibilità. Ma per il Milan forse è meglio"

L'ex tecnico di Inter e Milan Alberto Zaccheroni, parlando del derby di domenica sera, prova a infondere coraggio ai rossoneri pur riconoscendo che i nerazzurri partono da una posizione di vantaggio: "Per il Milan è meglio affrontare una squadra coi favori del pronostico, perché sul piano psicologico non sta benissimo quindi può essere un vantaggio. L'Inter però ha qualcosa in più, devo riconoscerlo: sa dove vuole arrivare e sa come arrivarci. Penso che sulla carta abbia più possibilità, ma il bello del calcio è che non ci sono certezze. Sicuramente il Milan si compatterà e giocherà di squadra per fare il possibile".