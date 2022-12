Zaccheroni: "Le partite sono più belle con le cinque sostituzioni"

Fonte: ANSA

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

(ANSA) - DOHA, 30 NOV - La regola delle cinque sostituzioni, introdotta in via temporanea dall'Ifab durante la pandemia per agevolare i giocatori e resa permanente lo scorso luglio 2022, ha "cambiato in meglio il gioco", offrendo partite di qualità superiore ai Mondiali, ha sostenuto Alberto Zaccheroni a Doha nell'ambito del gruppo di studio tecnico della Fifa che analizza tattiche e tendenze ai Mondiali. E' stato "un modo intelligente per evitare gli effetti della stanchezza. Ora riusciamo ad avere una qualità superiore fino alla fine", ha detto il tecnico italiano. Zaccheroni ha fatto l'esempio della partita tra Olanda e Senegal e dell'ingresso nel secondo tempo di Klaassen e Depay: "L'Olanda ha messo in campo due centrocampisti, giocatori con molta qualità che hanno cambiato la partita e il primo ha anche segnato un gol nel recupero". "In quanto tifosi, amiamo il bel calcio e in questi Mondiali vediamo un bel calcio per 90 minuti". (ANSA).