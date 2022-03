Zaccheroni: "Oggi il Milan risulta la squadra più continua del campionato"

MilanNews.it

Alberto Zaccheroni, ex tecnico rossonero che al Milan ha vinto lo scudetto nella stagione 1998-1999, ha rilasciato queste parole alla Gazzetta dello Sport: "Oggi il Milan risulta la squadra più continua del campionato, un fattore che alla fine potrà certamente essere determinante. L’Inter può avere più qualità e personalità, il Napoli è lì e anche per loro è l’occasione della vita. In più è rientrata in corsa anche la Juve. Ma in questa fase di campionato è fondamentale prendere il ritmo, e non perderlo: il Milan lo ha fatto, le altre sono ancora discontinue, specie l’Inter. E poi i rossoneri stanno meglio di tutti, e hanno dimostrato di avere un’altra caratteristica decisiva: la mentalità".