Zaccheroni parla dopo la paura: "Ho rischiato la vita: sono vivo per miracolo"

Alberto Zaccheroni, ex tecnico rossonero, è rimasto in terapia intensiva per diverso tempo dopo un incidente domestico avvenuto il 10 febbraio scorso. Il tecnico, che oggi è sulla via della guarigione, ha parlato ai microfoni del Corriere della Sera raccontando la sua esperienza: "Mi ha trovato mia moglie Fulvia accasciato a terra, in fondo alle scale. Dice che ero in un lago di sangue, con la testa aperta e un occhio fuori dall’orbita. Sono vivo per miracolo, ma del mese in terapia intensiva non ricordo nulla. Ho rischiato la vita, non giriamoci attorno. La botta è stata tremenda, il grande sollievo è non aver riportato danni cerebrali.

Come sto? Ho perso due diottrie dall’occhio, il male minore considerando il danno iniziale. Sono senza patente perché prima di riottenerla dovrò sostenere dei test e ho qualche deficit di memoria a breve. Ho ricominciato a guardare le partite in tv. Sarei dovuto andare in panchina per la prossima gara della Nazionale italiana Non Profit di cui sono c.t. dallo scorso anno, ma ho preferito rinviare a quando mi sarò completamente ristabilito. Riprenderò anche gli incontri tecnici della Fifa"