Zambrotta e le gambe arcuate: "Sicuramente è arrivato il momento in cui mi dovrò operare"

Gianluca Zambrotta, storico terzino che in carriera ha vestito la maglia, tra le altre, di Juventus, Barcellona e Milan, nella sua ospitata nel podcast "BSMNT" di Gianluca Gazzoli parla anche della sua peculiarità fisica: le gambe particolarmente arcuate. Queste le sue parole:

“Non è che te lo porta il calcio, non ho avuto grandi infortuni per fortuna. Mi sono operato per tre volte al menisco interno, quindi nel tempo si sono arcuate molto di più. È chiaro che se mi guardano le gambe oggi si chiedono: “Ma come fa a camminare questo essere umano?”. Si è accentuato nel tempo, è dovuto chiaramente ad una predisposizione genetica e al fatto di non avere i menischi interni. Come attività fisica posso fare esclusivamente il padel. Chiaramente non corro, ma mi tengo in forma facendo piscina. Quest’anno sicuramente è arrivato il momento in cui mi dovrò operare facendo un’osteotomia: prima ad una gamba poi all’altra. Me le raddrizzano tagliandomi piccole parti di ossa sopra e sotto, mi metteranno due placche e me le raddrizzano un po’ per cercare di non mettermi una protesi totale, che comunque dovrò fare fra un po’ di anni”.