Zambrotta: "La difficoltà che vedo nei giovani d'oggi è la parte social che diventa complicata da gestire"

vedi letture

Gianluca Zambrotta, ex terzino rossonero e campione del mondo con l'Italia nel 2006, è stato protagonista dell'ottavo episodio del podcast ideato e programmato da Milan TV “Unlocker Room“. Questi gli spunti più interessanti della speciale intervista all'ex difensore milanista.

Com'era entrare in uno spogliatotio da ragazzino? "Era diverso secondo me. Forse anche l'approccio dei più grandi nel rispetto dei più piccoli. Io ricordo insomma che prendevo i "cazzotti" dai più anziani. Quindi non credo che sia come adesso. Io dovevo solo stare zitto, pedalare, abbassare la testa e lavorare, punto. Non potevo fiatare, non potevo dire nulla, sennò erano mazzate. Era anche un modo per lavorare di più, per essere umile ed era molto probabilmente, secondo me, più difficile allora che adesso. Io l'altra difficoltà che vedo nei giovani è sicuramente un po' la parte chiaramante social che diventa complicata da gestire. Questo sì. I procuratori, che sono più presenti. Insomma, ci sono tante differenze rispetto a prima".