Zambrotta: "Se il Milan riuscisse a rimontare la Roma il giudizio sulla stagione sarebbe differente"

Il Milan domani sera, alle ore 21, scenderà in campo all'Olimpico contro la Roma nel secondo atto dei quarti di finale di Europa League. L'obiettivo, per il club rossonero, è quello di ribaltare lo 0-1 dell'andata e qualificarsi per la semifinale. Una gara che vuol dire tantissimo per il Milan che nella competizione europea vede l'unica reale possibilità di potersi portare un trofeo a casa in questa stagione. Inoltre, in base a questo, potrebbe dipendere il futuro di Pioli. Per parlare di tutto ciò Tuttosport ha intervistato l'ex calciatore del Milan Gianluca Zambrotta, intercettato al carcere minorile Beccaria a margine dell'iniziativa Calcio Libero organizzata da AIC.

Le parole di Zambrotta sulla stagione del Milan in generale: "Bisogna vedere come prosegue il cammino in Europa League a partire dal passaggio del turno ai quarti con la Roma. Se il Milan riuscisse a rimontare con i giallorossi, il giudizio sarebbe differente. Perché in campionato c’è poco da dire: il Milan, dopo 32 giornate, ha un punto in più rispetto alla stagione dello scudetto. Significa che la squadra non ha fatto male. L’Inter è stata troppo forte, come il Napoli un anno fa. Bisogna dare merito a chi è stato davanti. Aspettiamo il verdetto dell’Europa League prima di capire cosa può succedere"