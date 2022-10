Zambrotta sul Milan: "Non sta deludendo e fa i conti con gli infortuni"

MilanNews.it

L'ex terzino rossonero Gianluca Zambrotta è stato intervistato da Tuttosport per presentare la sfida tra le sue due ex squadre, Milan e Juve. Nello specifico ha fotografato così la situazione attuale della formazione di Pioli: "Il Milan in campionato non sta deludendo: non è in testa alla classifica, ok, sta a meno tre da Napoli e Atalanta ma basta un passo falso di quelle che stanno davanti e recupera. A parte l'ultima parentesi in Champions, l'ho visto bene in questo inizio di stagione considerando anche il fatto che ha dovuto fare i conti con diversi infortuni".